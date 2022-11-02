Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşen yangın nedeniyle ortaya çıkan görüntüler korku saçtı. Duyulan haberlerin ardından birçok vatandaş Bursa'da hangi fabrika yandı? Sorusu ve Bursa'da ne fabrikası yandı? Sorusu başta olmak üzere birçok soruyu merak etmeye ve araştırmaya başlandı. Peki, Bursa'da hangi fabrika yandı? Bursa'da ne fabrikası yandı? Bursa'da yangın nerede, hangi fabrikada?

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'ten itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın birçok sosyal medya platformunda dikkat çekti. Birçok kişinin gündeminde yer alan yangının nerede, hangi fabrikada gerçekleştiği merak ediliyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Bursa'da hangi fabrika yandı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bursa'da hangi fabrika yandı? Bursa'da ne fabrikası yandı? Bursa'da yangın nerede, hangi fabrikada?

BURSA'DA HANGİ FABRİKA YANDI?

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale edildi.