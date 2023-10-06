Bursa'da Halı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bursa'da bir ev sahibi yıkadığı halıyı balkona astıktan sonra sokak arasında ilerleyen bir şüpheli tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da bir ev sahibi yıkadığı halıyı kurutmak için balkona astı. Sokak arasında ilerleyen şüpheli ise etrafı kolaçan ettikten sonra halıyı çalıp sonra kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pes dedirten hırsızlık Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi yıkadığı halısını kurutmak için balkona astı. Akşam saatlerinde sokak arasında ilerleyen bir şüpheli ise 2. kattaki halıyı gözüne kestirince bir süre balkonun altında bekledi. Etrafta kimsenin olmadığını fark eden şüpheli, halıyı tutup çekti. Balkondan aldığı halıyla kayıplara karışan şüphelinin hırsızlık anları ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA