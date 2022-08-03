Bursa'da gezilecek yerler, Bursa'da gezilecek tarihi ve doğal yerler

Kış turizmi olarak oldukça popüler olan Bursa'da birçok gezilecek yer bulunmakta. Bunlardan bazıları Uludağ, İnegöl, Mudanya, Gemlik, ve Bursa Ulu Camii gibi oldukça önemli ve popüler yerlerdir. Tarihi olarak birçok farklı yapıyı içinde bulunduran Bursa, sene içerisinde birçok ziyaretçi ağırlamakta. Ayrıca içerisinde birçok termal oteli barındıran Bursa, tatil yapmak isteyen kişilerin en üst sıralarında yer almakta.

BURSA'DA GEZİLECEK YERLER

Genellikle kış sporları için oldukça elverişli olan bursa, ülkemizde kayak yapmak için tercih edilen şehirler arasında birinci sırada. Doğal güzellikleri ve temiz havası ile diğer yerlerden ayrılan Bursa'da İskender, Pideli Köfte, Kestane Şekeri gibi farklı yöresel ve meşhur yemeklerini de yemeyi ihmal etmeyin.

ULUDAĞ

Uluslararası standartlarda olan Uludağ kayak merkezi, 2543 metre yüksekliğiyle bölgesinde bulunan en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Doğallığı ile insanları kendine hayran bırakmayı başaran Uludağ kayak merkezi, kış mevsiminde neredeyse dünyanın tamamından gelen turistleri ağırlıyor. Ayrıca Uludağ kayak merkezi, Türkiye'nin en çok tercih edilen kış sporları merkezleri arasında yer alıyor.

İNEGÖL

Bursa'nın meşhur yemeklerinden birisi olan İnegöl köftesine ev sahipliği yapan İnegöl ilçesi, şaşırtıcı ormanları ve ünlü kaplıcaları ile sizleri bekliyor. Kültür çeşitliliği sayesinde sadece İnegöl köftesi ile değil, birçok farklı yemek çeşidi ile geniş bir mutfağa sahip. 100.000 Hektarlık ormanlara ev sahipliği yapa İnegöl birçok farklı ağaç çeşidini içerisinde barındırmakta. Ayrıca Alaçam şelalesi ve Alaçam kanyonu gibi doğal güzelliklerini de gezmenizi öneriyoruz.

MUDANYA

İstanbul'a olan ulaşım kolaylığı sayesinde hafta sonu tatillerinde oldukça sık tercih edilen yerler arasında yer alıyor. İstanbul üzerinden vapur ile 1,5 saat ile ulaşabilmeniz mümkün. Mudanya ilçesi, Bursa'da tatil yapmak için en iyi seçeneklerden birisi olarak listemizde yer alıyor. Turistik açısından gelişmiş olması sebebiyle birçok otel, kafe, eğlence mekânı gibi farklı seçeneklere de imkân sunuyor.

GEMLİK

Tatil için dingin ve sakin bir yer arıyorsanız Gemlik sizin için güzel bir seçim olabilir. Ayrıca tarihi zenginliği sayesinde birçok mekâna ev sahipliği de yapıyor. Gemlik kaplıcaları ile şifa bulmak için de Gemlik ilçesini de ziyaret edebilirsiniz. Üç tarafı sıradağlar ile kapalı olan Gemlik'debirçok konaklama yeri ve müze bulunmaktadır.

BURSA ULU CAMİİ

Tarihi ve mimari açıdan oldukça etkileyici bir yapıya ve 20 adet kubbeye sahip olan Bursa Ulu Camii, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer almaktadır. 1855 Yılında gerçekleşen deprem sebebiyle restorasyona alınmıştır. Hat sanatının en etkileyici ve büyüleyici örneklerindendir.

BURSA TELEFERİK HATTI

Türkiye'nin en uzun teleferik hattı olma özelliğini taşıyan bursa teleferik hattı, Uludağ üzerindeki konaklama alanları kadar uzanmaktadır. Teleferik hattı yaklaşık olarak 32 dakikada yolculuğunu tamamlamakta. Bu sayede sizlere yarım saatlik bir manzara keyfi sunacaktır. Sessiz, sakin bir bursa turu isteyen ziyaretçiler için güzel bir tercih olabilir.

TİRİLYE

Kendine has sokakları ve Osmanlı mimarisini içeren konakları ile sessiz bir gezi isteyen kişiler için en uygun seçeneklerden bir tanesidir. Ailenizle birlikte güzel bir tatil geçirebileceğiniz Tirilye bölgesi, organik ürünler konusunda oldukça zengindir. Ayrıca Tirilye Bursa'nın Mudanya ilçesinde yer almaktadır. İçerisinde görülmeye değer birçok tarihi mekân yer almaktadır.