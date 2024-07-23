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Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında ölen oldu mu? Bursa geri dönüşüm fabrikası yangını son durum!

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Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında son durum ne, yangın söndürüldü mü? Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında yaralı var mı, ölen oldu mu? Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, çevredeki 4 fabrikaya da sıçradı. Peki bu yangında son durum ne?

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında yaralı var mı, ölen oldu mu? Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangını söndürüldü mü? Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında son durum ne? Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının alevleri 4 fabrikaya sıçradı. İşte Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen yangında son durum…

YANGINDA YARALI VAR MI? ÖLEN OLDU MU?

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında başlayan yangın, çevredeki 4 fabrikaya da sıçradı. Yakındaki evler ise tamamen boşaltıldı. Trafik ekipleri Vakıfköy'e araç girişini kapattı. Yangın ile ilgili bu zamana kadar aktarılan bilgiler içerisinde yaralı veya ölü bilgisi yer almıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım Aş'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor. Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy'e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında ölen oldu mu? Bursa geri dönüşüm fabrikası yangını son durum!

Bursa'da geri dönüşüm fabrikası yangınında ölen oldu mu? Bursa geri dönüşüm fabrikası yangını son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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