Bursa'da Ev Sahibi Tarafından Evinden Çıkarılan Aile Sokakta Kaldı

Bursa'da ev sahibi tarafından evinden çıkarılan çocuklu aile sokakta kaldı. Ev sahibinin cezaevinden çıkan oğlunu yerleştirmek için evden çıkarıldığını söyleyen kiracı "Ev sahibiyle bir arbede yaşandı, o arbede sonrası çıkmak zorunda kaldık" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde 4 yaşındaki çocuğu ve hamile eşi ile kirada oturan Mert Makatlar(30), ev sahibinin talebi sonrası sokakta kaldı. Cezaevinden çıkan oğlunu yerleştirmek için ev sahibinin her gece kapısına dayandığını belirten Makatlar, zaman darp edildiğini söyledi. Mağdur adam, ev sahibinin kapıya dayandığı zamanlar çok korktuğunu ve bu yüzden patronuna güvenip evden çıktığını söyledi. Genç adam patronunun söz verdiği desteği vermek yerine her yerden engellediğini ifade ederek hamile eşi ve 4 yaşındaki çocuğu ile Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde yaşamaya başladığını kaydetti.

"Şu an hiçbir şey yapamıyorum elim kolum bağlı"

Evi olmadığı için iş de bulamadığını anlatan Mobilya Ustası Mert Makatlar, "Yeni ev tutmuştuk, 2 aydır oturuyorduk. Bu 2 aylık süreçte ev sahibi ile bazı problemler oldu. Ev sahibinin oğlu cezaevindeydi, çıkınca evi boşaltmamızı istediler. Bizde o acil süreçte çıkamayız dedik. O evi bana patronum tutmuştu. Daha sonra ev sahibiyle bir arbede yaşandı, o arbede sonrası çıkmak zorunda kaldık. 2 çocuğum vardı biri vefat etti. Eşim şu an ikinci çocuğumuza hamile. Yardım istemek için her yere gitti ama depremzedelerden dolayı boş yer olmadığını söylediler. 2 aylık süreçte hastanelerde, parklarda kaldık. Bazen paramız olursa otellere gittik. 300 liraya oteller var, duş almak için bazen otellerde kaldık. Ama çoğu zaman hastanedeydik. Geçici olarak ta olsa konaklayacak yer istiyoruz. Ben iş bulup geri kalanını halledeceğim ama şu an hiçbir şey yapamıyorum elim kolum bağlı. Ben Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gittim geçici bir yer istedim. Bana çocuğumun 4 yaşında olduğunu, ebeveyn yaşına geldiğini sürecin bu şekilde devam ederse almak zorunda kalacaklarından bahsettiler. Bir daha da gidip bir yardım talebinde bulunamadım" şeklinde konuştu.

"Hamile olduğumu öğrendim"

Yaşadığı sıkıntılar arasında hamilelik belirtileri gördüğünü ama hastalıktan olabilir diye çok üzerinde durmadığını söyleyen 30 yaşındaki Ayşe Makatlar, "Tahmini 2-3 aylık hamileyim. Bu stres sıkıntı arasında fark ediyorduk ama ben 'hastalıktandır' diye üzerinde durmadım. Gebelik testi yaptırdığımda hamile olduğumu öğrendim" dedi.

"Saldırmaya kalktılar"

Ev sahiplerinin her gün eve gelip eşine zarar vermeye çalıştıklarını belirten Ayşe Makatlar, "Çocuğumuzun psikolojisi bozuldu. Her gün eve geliyorlardı, eşime zarar veriyorlardı. Birkaç kere saldırmaya kalktılar, çocuğum da çok korktu bu olayda kulaklarını tıkadı. Kira sözleşmemiz var diye evi boşaltmak istemedik. Eşime çıkalım diye ben söyledim. Patronuna güvendik ama bizi her yerden engelledi. Bizim tek bir isteğimiz var 1 ay geçici kalabileceğimiz bir yer istiyoruz. Zaten o bir işe girer biz de kendimizi bir şekilde toparlarız" ifadelerini kullandı. - BURSA