Bursa'da eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen kadın şikayetçi oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedildi. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı.

Bursa'da eski erkek arkadaşı tarafından darbedilerek burnu kırılan kadın, şikayetçi oldu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Sibel K. (33), eski erkek arkadaşı İ.Ş. (49) tarafından darbedildi. Burnu kırılan ve darp raporu alan Sibel K. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Sibel K'nin avukatı Semih Altın, AA muhabirine, şüphelinin müvekkilini taciz etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Müvekkilinin şüpheliden uzaklaşmak istediğini aktaran Altın, "Şüpheli müvekkilimi kolundan tutuyor, 9 kere kafa atarak müvekkilimin burnunu kırıyor. Böyle insanların tutuklanması gerekir. Çünkü hem çok fazla suç dosyası var hem de öldüreceğini söylüyor. " diye konuştu.

Polis merkezine giderek şüpheli hakkında şikayette bulunduklarını belirten Altın, "Şüpheli hakkında yakalama kararı çıktı. Şüpheli şu anda aranıyor. Müvekkilim şu anda burnundaki kemiğin kaynamasını bekliyor. Kaynadıktan sonra ameliyat olacak. Şu an zor durumda." ifadelerini kullandı.