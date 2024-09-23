Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü?
Bursa'da bir eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Pilotların durumu ve kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Peki, Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü?
Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Bursa'da meydana gelen üzücü bir olayda, eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı'nın apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleşti.
BURSA'DA NE OLDU?
Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.