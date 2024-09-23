Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü?

Bursa'da eğitim uçağı düştü! Bursa'da ne oldu? Pilotlar yaralı mı, öldü mü? Bursa'da meydana gelen üzücü bir olayda, eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı'nın apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Olay, yerel saatle sabah saatlerinde gerçekleşti.

BURSA'DA NE OLDU?

Bursa'da eğitim uçağının Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

PİLOTLAR ÖLDÜ MÜ?

Açıklamada, kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.