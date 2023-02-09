Bursa'da deprem olacak mı? Bursa'da deprem riski var mı, fay hattı var mı? Prof. Dr. Naci Görür açıkladı!

Kahramanmaraş bölgesinde meydana gelen depremin ardından Bursa'da deprem olacak mı? Sorusu da merak edilmekte ve araştırılmaktaydı. Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında olası yeni depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Peki, Bursa'da deprem olacak mı? Bursa'da deprem riski var mı, fay hattı var mı?

Bursa'da deprem olacak mı? Sorusu, birçok kişi tarafından merak edilirken TV100 ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür fay hatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Deprem riski olan illeri açıklayan Görür, Bursa'da deprem riski var mı? Sorusuna da yanıt verdi. Peki, Bursa'da deprem olacak mı? Bursa'da deprem riski var mı, fay hattı var mı?

BURSA'DA DEPREM OLACAK MI?

Görür "Maraş civarında olan bu depremler ve fayların stresi göz önüne alındığında Adana havzası ve İskenderun yöresinin dikkatle ele alınmasını öneririm. Bunun dışında Marmara Denizi'nin güneyi, Çanakkale ve Bursa'nın da dikkatli olması gerekiyor. Keza İzmir yarımadası ve çevresi… Akdeniz kıyılarımızda Antalya, Muğla bölgesindeki kıyı kesimleri dikkatli olmalı.

"ERZİNCAN, BİNGÖL VE KARLIOVA ARASINDAKİ BÖLGEDE DEPREM BEKLİYORUZ"

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde Erzincan, Bingöl, Karlıova arasındaki bölgede büyük bir deprem bekliyoruz. Endişe ettiğimiz bir saha. Jeolojik verilere göre Hakkari'de sıkıntı olabilir. Bizim dile getirdiğimiz büyük depremler 6 ve üstü diye düşünülebilir" dedi.