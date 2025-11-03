Haberler

Bursa' da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bursa' da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3 Kasım 2025 Pazartesi günü, Bursa ve çevresinde sarsıntılar hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda resmi açıklamalar merak konusu oldu. Peki, Bursa' da deprem mi oldu? Son Dakika! 3 Kasım Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü Bursa ve çevresinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşları tedirgin etti. Kısa süreli panik yaşanırken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgede meydana gelen hareketliliği anlık olarak takip ederek vatandaşları bilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği 7/24 takip ediyor. Farklı bölgelerde gerçekleşen depremler anlık olarak kaydediliyor ve teknik detaylarla birlikte kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli, gelişmiş sismik gözlem ağı ile yer hareketlerini izlerken, AFAD da büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaşarak halkı bilgilendiriyor.

Bursa' da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi, Türkiye'deki deprem hareketlerini güncel olarak gösteriyor. Bu listeler, hem vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bursa' da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

03 KASIM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

03 Kasım 2025 Pazartesi günü, İstanbul, Çankırı ve çevresinde hafif ve orta şiddette depremler kaydedildi. Bazı bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar sosyal medyada deneyimlerini paylaştı. Kandilli ve AFAD, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgilerini hızla paylaşarak spekülasyonların önüne geçti. Güncel sismik hareketliliği takip etmek isteyenler, her iki kurumun yayımladığı son depremler listelerini düzenli olarak inceleyebiliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı

Türkiye'de çekildiği söylenen bu görüntü tartışma yarattı
Babacan'dan iktidara sert eleştiri: 7 yıldır enflasyon tek haneye inecek diyorlar

Açıklanan veriyi duyunca küplere bindi: 7 yıldır aynı şeyi söylüyorlar
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Aylar sonra intikamını aldı! Skriniar'dan Cerny'e gönderme

Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Yunus Akgün'e La Liga'dan sürpriz talip

Yunus Akgün'e La Liga'da zirveye oynayan takım talip
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda 2026'da yüzde 20'nin altını hedefliyoruz

Erdoğan'ın yardımcısından piyasaları hareketlendirecek tahmin
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı netleşti
Dzeko ile tartışan antrenörün kalemi kırıldı

Tartıştığı antrenör hakkında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.