Bursa' da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 3 Kasım Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

3 Kasım 2025 Pazartesi günü Bursa ve çevresinde hissedilen sarsıntılar, vatandaşları tedirgin etti. Kısa süreli panik yaşanırken, depremin büyüklüğü ve merkez üssü konusunda resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, bölgede meydana gelen hareketliliği anlık olarak takip ederek vatandaşları bilgilendiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği 7/24 takip ediyor. Farklı bölgelerde gerçekleşen depremler anlık olarak kaydediliyor ve teknik detaylarla birlikte kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli, gelişmiş sismik gözlem ağı ile yer hareketlerini izlerken, AFAD da büyüklük, derinlik ve merkez üssü bilgilerini paylaşarak halkı bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi, Türkiye'deki deprem hareketlerini güncel olarak gösteriyor. Bu listeler, hem vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor hem de uzmanlar için risk analizlerinde önemli bir kaynak oluşturuyor.

03 KASIM 2025 TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

03 Kasım 2025 Pazartesi günü, İstanbul, Çankırı ve çevresinde hafif ve orta şiddette depremler kaydedildi. Bazı bölgelerde kısa süreli panik yaşanırken, vatandaşlar sosyal medyada deneyimlerini paylaştı. Kandilli ve AFAD, sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgilerini hızla paylaşarak spekülasyonların önüne geçti. Güncel sismik hareketliliği takip etmek isteyenler, her iki kurumun yayımladığı son depremler listelerini düzenli olarak inceleyebiliyor.