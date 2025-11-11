Haberler

Bursa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 11 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu?

Güncelleme:
Şehrin farklı noktalarında hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayanlar, depremi daha belirgin şekilde hissetti. Sosyal medya platformlarında "Deprem mi oldu?" sorusu hızla gündem olurken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından da konuyla ilgili ilk açıklamalar paylaşıldı. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? 11 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem meydana geldi? İşte detaylar...

Bursa, sabah saatlerinde yaşanan bir depremle sallandı. Kentin birçok bölgesinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, özellikle yüksek katlı konutlarda oturanlar hareketi daha net fark etti. Sosyal medya kullanıcıları "Bursa'da deprem mi oldu?" paylaşımlarını kısa sürede artırdı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi bilgilere çevrildi. Konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında. Peki, 11 Kasım Bursa'da az önce nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat boyunca izliyor. Ülkenin farklı noktalarında yaşanan depremler, gelişmiş sensör sistemleri sayesinde anlık olarak tespit edilip kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış geniş sensör ağıyla yer hareketlerini hızla kayıt altına alıyor. AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca erişmesini sağlarken, bilim insanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan listelerde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor. Bu veriler, halkın doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olurken, yanlış söylentilerin yayılmasını da engelliyor. Kurum, yıl boyunca düzenlediği farkındalık çalışmaları ve tatbikatlarla vatandaşların deprem bilincini artırmayı amaçlıyor.

11 KASIM 2025 BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

11 Kasım 2025 Salı sabahı Bursa'da hissedilen deprem, şehirde kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntının ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımlarını hızla artırdı.

Kısa süre içerisinde AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin ilk resmi bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda, depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi teknik detaylara yer verildi. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca güvenilir ve resmi kaynaklardan gelen bilgileri takip etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketlerle ilgili en güncel verileri sunmayı sürdürürken, araştırmacılar için de güvenilir bir başvuru kaynağı olma özelliğini koruyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
