Bursa'da deprem mi oldu? Sorusu, son yaşananlar arasında en çok merak edilenlerden biri oldu. Artçı depremler nedeniyle vatandaşlar, Bursa'da deprem olup olmadığını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Bursa'da Deprem Oldu mu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bursa'da Deprem mi oldu? Bursa'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bursa deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Bursa deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Bursa deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Bursa depremleri! 16 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi!

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

16 Aralık 2023 tarihinde, Türkiye'nin Bursa iline bağlı Zeytinbagı-Mudanya bölgesinde bir deprem meydana geldi. Saat 08:13:53'te kaydedilen bu depremin büyüklüğü 7.3 olarak ölçüldü. Ancak, derinlik bilgisi belirtilmemiştir. Depremin ilk etkisi (ilksel) olduğu belirtilmiştir. Koordinatlar ise enlem 40.4247, boylam 28.8172 olarak kaydedildi. Depremin yaşandığı yer, coğrafi konum olarak Zeytinbagı-Mudanya (Bursa) olarak belirlenmiştir.