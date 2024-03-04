Bursa'da deprem mi oldu? Az önce Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Bursa'da deprem mi oldu?

Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Peki, Bursa'da deprem mi oldu? Az önce Bursa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Bursa'da deprem mi oldu?

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul ve çevresinde hissedilen bir deprem oldu. AFAD, depremin büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken deprem, İstanbul'un yanı sıra Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Bursa'da de hissedildi.

Merkez: KARASU-YENICE (CANAKKALE)

Şiddet:4.9

Derinlik:14.2 km