Bursa'da Davutkadı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi başlıyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Mümine Alpütrü önderliğinde yapılan talep sonucunda Davutkadı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi başlıyor. Yıldırım Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 21 bin 450 metrekarelik alanda gerçekleşecek olan dönüşüm projesi, çevredeki binaların yıkımıyla başlayacak ve 238 bağımsız bölüm içeren 7 adet blok inşa edilecek.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kentsel dönüşüm başlaması için geçen yıl talepte bulunan Mümine Alpütrü önderliğinde, yüzde 70'i geçen anlaşma oranıyla Davutkadı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi başlıyor.

Yıldırım Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mümine Alpütrü (65) geçen yıl Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a mahallelerinde kentsel dönüşüm başlaması için talepte bulundu.

Talepte bulunan bölgede kentsel dönüşüm isteyen vatandaşların çoğunluğu sağlanmasının ardından Yıldırım'a bağlı Davutkadı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi başlatılıyor.

Kentsel dönüşüm bölgesini Mümine Alpütrü ile ziyaret eden Yılmaz, önümüzdeki günlerde yıkım çalışmalarının başlayacağını ve yaklaşık 21 bin 450 metrekarelik alanda dönüşüm gerçekleşeceğini belirtti.

Yıldırım'daki bölgeleri yıkıp yeniden güzelleştirdiklerini aktaran Yılmaz, "Şu anda tahliye çalışmaları devam ediyor. Onaylı imar planında konut imarlı iki yapı adası ve park alanı yer alan proje alanında iki ayrı konut imarlı yapı adasında olacak şekilde toplamda 7 adet blok, 238 bağımsız bölüm bulunacak. 3 bin 925 metrekarelik yeşil alanı da bölgeye kazandırmış olacağız. Yıldırım Belediyesi olarak yaptığımız dönüşüm çalışmalarının ayırt edici bir özelliği var. Biz dönüşümle birlikte sadece eski binaları yıkıp yerine yeni binaları yapmakla kalmıyoruz. Tüm dönüşüm projelerini imar uygulamalarıyla gerçekleştirildiği için yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Özellikle Bursa gibi deprem kuşağında yer alan şehirler için kentsel dönüşümün zaman kaybedilemeyecek kadar hayati öneme sahip olduğuna değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bursa gibi sanayinin de etkisi ile hızlı ve plansız büyüyen kentlerde, günümüz şehircilik anlayışıyla bağdaşmayan yaşam alanları ortaya çıkarken şehirlerin içerisinde de çöküntü bölgeleri oluştu. Bu yapılaşmalar her şeyden önce insan hayatını riske atıyor. Evlerimizin birer mezara dönüşmemesi için kentsel dönüşüm bir zorunluluktur diyoruz. İmar uygulama planlarına kalıcı çözüm getirerek Yıldırım'da hizmetin önündeki en büyük engeli kaldırdık. Yıldırım'ı geleceğe taşıyacak imar uygulama planlarını hayata geçiriyor, mülkiyet ve tapu sorunlarını çözüyoruz. 2023 yılında 10 bin vatandaşımıza tapularını dağıttık. Yıl sonuna kadar 40 bin insanımıza tapu vereceğiz."

Mümine Alpütrü ise doğup büyüdüğü mahallenin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirterek, "Komşularımızla birleşip kentsel dönüşüm olabilir mi acaba diye başkanımıza müracaat ettik. Başkanımız bizi kırmadı. Bölgede incelemelerde bulundu ve talebimize olumlu cevap verdi. İnşallah yakında burada yeni bir yaşam başlayacak. Mahallemiz güzelleşecek." diye konuştu.