Bursa'da Daire Otomobil Takası Sebebiyle Cinayet

Bursa'da daire otomobil takası sebebiyle gece kulubü işletmecisi ile anlaşmazlık yaşayan emlakçı genç, konuşmak için gittikleri parkta Bülent Karakuş'u önce darp etti sonra da silahla vurarak öldürdü. Cinayet Masası dedektifleri katil zanlısı 22 yaşındaki emlakçı E.E. ve suça karışan iki arkadaşını operasyonla gözaltına aldı.

Bursa'da daire otomobil takası sebebiyle gece kulubü işletmecisi ile anlaşmazlık yaşayan emlakçı genç, konuşmak için gittikleri parkta Bülent Karakuş'u önce darp etti sonra da silahla vurarak öldürdü. Cinayet Masası dedektifleri katil zanlısı 22 yaşındaki emlakçı E.E. ve suça karışan iki arkadaşını operasyonla gözaltına aldı.

Olay, dün gece 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Görükle'de emlakçılık yapan 22 yaşındaki E.E. bir süre önce kendisinde bulunan daire ile gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'a ait son model Mercedes Maybach otomobili takas için anlaştı. Ancak Karakuş evi üzerine alıp aracı vermeyince aralarında anlaşmazlık çıktı. E.E., gece kulubü işletmecisi 43 yaşındaki Bülent Karakuş ile Çamlıca Park otoparkında buluştu. Taraflar arasındaki tartışma küfürleşmeye dönünce kan aktı.

Gece kulubü işletmecisi Bülent Karakuş E.E. tarafından tabanca kabzasıyla darp edilerek başından vurularak öldürüldü.

Cinayet Masası dedektifleri olayı gerçekleştiren E.E. ve arkadaşları Y.T (25) ve B.G. (21) isimli şahısları Yıldırım'da gözaltına aldı. Zanlı E.E.'nin daha önce de alışveriş yaptığı Bülent Karakuş'a bir gayrimenkul verdiği ve karşılığında otomobilini alacağı ancak aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi. Zanlı E.E.'nin olay anında, "Sen benim malıma nasıl çökersin. Ben sana demedim mi?" dediği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sorgusu tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. - BURSA