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Bursa'da çocuğa otomobil çarptı

Bursa'da çocuğa otomobil çarptı

Otomobil Haberleri

Bursa'da servis aracından inip yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da servis aracından inip yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza merkez, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ilkokula giden bir çocuğun servis aracından inip koşarak caddenin karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halinde olan otomobil sürücüsü karşısına aniden çıkan çocuğa çarptı. Savrulan çocuğun yardımı çevredekiler yetişirken, otomobil sürücü ne olduğunu bile anlamadı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri konuyla ilgili tahkikat başlatırken, küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil

Osmangazi Bursa Otomobil Haberler

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