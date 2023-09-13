Bursa'da çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, Alemdar Mahallesi'nde boş araziye yapılan garajda meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında bir otomobil tamamen yanarken, bir minibüsün de ön kısmı zarar gördü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alemdar Mahallesi 2. Uzun Sokak'ta, mahalle sakinleri tarafından boş araziye yapılan garajda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, bir minibüsün de ön kısmı zarar gördü.