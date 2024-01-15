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Bursa'da Şehitler İçin Türk Bayrağı ve Pankart Asıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2700 yıllık Tophane surlarına şehitler için Türk bayrağı ve 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart astı. Kuzey Irak'ta yaşanan olayın ardından yapılan bu hareketle şehitlerimiz unutulmadı. Pankart, Bursa'nın birçok noktasından görülebiliyor ve vatandaşlar şehit ailelerine sabır dileyerek şehitlere rahmet okuyor.

Bursa'da başını kaldıran o yazıyı okudu: "Şehitler ölmez vatan bölünmez"

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2700 yıllık tarihi surların üzerine şehitler için Türk bayrağı ve pankart astı

BURSA - Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartı ve Türk Bayrağı asıldı.

Kuzey Irak'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi şehitlerimizi unutmadı.

Belediye tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu 2700 yıllık Tophane surlarına Türk Bayrağı ve üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı. Bursa'nın önemli bir kısmından görülen pankart havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu sonrası alınan 9 şehit haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaybedilen 9 şehit ve yakınları anısına tarihi Tophane surlarına Türk bayrağı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı. Bayrak ve pankart Bursa'nın birçok noktasından görülürken, pankartı okuyan vatandaşlar ise şehit ailelerine sabır dileyerek şehitlere rahmet okudu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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