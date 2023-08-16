Bursa'da Adrenalin Tutkunları Ericek Adrenalin Park'ta Buluştu

Bursa'nın turizm markası Ericek Adrenalin Park, kalabalık bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Tanıtma Birliği girişimleri gerçekleştirilen tesis tanıtımında konuklar, doğa ve adrenalinin iç içe geçtiği Ericek Adrenalin Park'a hayran kaldılar.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, otel işletmecileri, seyahat acenteleri temsilcileri, sosyal medya fenomenleri ve basın mensupları ile Gürsu Adrenalin Park'ta bir araya geldi.

Misafirlerin ağırlıkla adrenalin dolu sporlara ve rengarenk bungalov evlere ilgi gösterdiği etkinlikte birçok deneyim de keyif dolu ortamda beraber yaşandı. Muhteşem göl manzarası, sakin ortamı ve her çeşit ürünü sunan restoranı ile Ericek Adrenalin Park, ekonomik anlamda da Bursa'daki en uygun tesis olması ile misafirlerin dikkatini çekti.

Tesiste misafirleri ağırlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "2017 yılında başlayan ve gençlerin görüşünü alarak başlattığımız süreç bu duruma geldi. 10 köyümüz var bunların ikisi dağ köyü. Birisi de Ericek köyü. Bu köyümüzde bakkal yoktu ve bu tesis sayesinde bakkal açılmış oldu. Çadır kurarak balık avlamak için ziyaret edenlerimiz var. Aracı olmayan vatandaşlarımız için toplu taşıma ile buraya gelme şansı mevcuttur. Otağ çadırımızda ok ve yay gibi birçok mevcut. Fotoğraf çekilmek için ideal bir yer oldu. Bungalov evlerimizde 6 kişi konaklayabiliyor ve kar amacı gütmeyen bir yapı olsun istediğimiz için şu anki ücreti 850 lira. Otopark ve mescit mevcut. Mescidimizin minaresi BUSKİ'nin kullanılmayacak durumda olan borusu. Huzur köşesinde geri dönüşüm kullanılarak birçok çalgı aleti oluşturuldu. İç dizaynı gibi çoğu tasarımlar bizlere ait. Masal Evleri'nde kullanılan parçalar, Gürsu tarihini yansıtıyor. İlçemizdeki eski Rum evlerinden aldığımız parçalar bu evlerde kullanıldı. 400 metrelik Zipline var. 4 adet konuk evi mevcut. Göl etrafında ve ormanda bisiklet ve ATV türü yapılabiliyor. Çeşitli derneklerimizin kullanımına açık olarak Amfi Tiyatro çeşitli etkinlikler için kullanılıyor. Doğa yürüyüş parkurları var. Tesisimizde ulusal ve uluslararası eğitim kampları düzenlenebiliyor. Okçuluk camiasına hizmet veren okçuluk sporları için alanımız var. Göksığır isimli endemik bitkimiz de burada muhafaza altında" ifadesini kullandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yapımına bizzat katıldığı tesisi onunla gezen konuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA