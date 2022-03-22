Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem
BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 17.10'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Mustafakemalpaşa olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi.