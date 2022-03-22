Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.10'da Bursa'nın Mustafakemalpaşa merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Mustafakemalpaşa olmak üzere çevre ilçelerde de hissedilen depremin derinliği 7.4 kilometre olarak belirlendi.

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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İhlas Haber Ajansı / Genel

Genel, Güncel, Haberler

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