Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul Caddesi'nde Kentsel Dönüşüm Çalışmalarına Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli binaların yıkımına devam ediyor. Proje kapsamında bugüne kadar 89 riskli bina yıkıldı ve 9 bin metrekare alan açığa çıkarıldı. İnşaatın devam ettiği 1 numaralı adada 30 dükkan, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede hak sahiplerine anahtar teslimi için gün sayılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında riskli binaların yıkımına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar proje kapsamında 89 riskli binanın yıkımı tamamlanırken, yaklaşık 9 bin metrekare alan açığa çıkarıldı.

Plansız yapılar nedeniyle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi'nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabındaki inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi.

Toplam 240 bin metrekarelik projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 100'e ulaştı. Proje kapsamında inşaatın devam ettiği 1 numaralı adada 30 dükkan, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede artık hak sahiplerine anahtar teslimi için gün sayılıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya yakışan bir vitrin oluşturmak, çarpık yapılaşmadan kaynaklı sorunları çözmek ve olası bir deprem felaketinden önce gereken önlemleri almak adına İstanbul Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam ettiklerini bildirdi.

Aktaş, projenin bölgeye değer katacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında inşaatın devam ettiği 1 numaralı adada 30 dükkan, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projeden elde edeceğimiz 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konutu İstanbul Caddesi 1. Etap Dönüşüm Alanı için rezerv konut ve dükkan olarak kullandık. Bu projede uzlaşma sağlanan hak sahiplerine yakın zamanda anahtarlarını teslim edeceğiz. Aynı bölgedeki 2 ve 3 numaralı adalar için ise projeler onaylandı. Önümüzdeki ay ihale işlemleri yapılacak ve inşaata 2023 yılı içinde başlanacak. 3 adada toplam 1315 konut, 148 dükkan, 118 ofis üretilmiş olacak. Aynı zamanda bu projenin bir de ulaşım ayağı var. Riskli yapıların temizlenmesinin ardından Beşyol Kavşağı dönüş kollarının da imalatına başlayacağız."