Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Nilüfer İlçesi İhsaniye Mahallesi Su Kesintisi

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 14:00

Kesinti Bitiş Saati: 09.10.2025 – 22:30

Etkilenen Bölgeler: İhsaniye Mahallesi, Er Sokak ve civarı (C3_B48 alt bölgesi)

Kesinti Nedeni: Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen altyapı çalışmaları

Açıklama: Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14:00 ile 22:30 arasında kanalizasyon çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesi Su Kesintisi

Kesinti Başlangıç Saati: 09.10.2025 – 19:20

Kesinti Bitiş Saati: 09.10.2025 – 20:20

Etkilenen Bölgeler: Mimarsinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ve civarı (C3_D17 alt bölgesi)

Kesinti Nedeni: Arıza çalışması

Açıklama: Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde, 9 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19:20 ile 20:20 arasında arıza giderme çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Çalışmanın planlanandan önce tamamlanması durumunda, su belirtilen saatten erken verilebilecektir. Vatandaşlarımızın bu süre zarfında tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları önerilmektedir.