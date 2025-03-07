Bursa BUSKİ su kesintisi! 7-8 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 8 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 8 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER SU KESİNTİSİ

BALKAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/03/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/03/2025 16:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlüğümüz Icmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balkan Mahallesi Naim Süleymanoglu Bulvarı ve civarında 10.03.2025 tarihinde, 09:00 - 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.