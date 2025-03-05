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Bursa BUSKİ su kesintisi! 5 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi! 5 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Mart su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY SU KESİNTİSİ

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/03/2025 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/03/2025 15:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Kurşunlu Mahallesi Malkara Mevkiinde şebeke çalışması nedeniyle 5 Mart 2024 tarihinde Çarşamba günü 10:30-15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 05/03/2025 10:30

OVA HAMİDİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 05/03/2025 12:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 05/03/2025 15:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Ovahamidiye Mahallesi'nde şebeke çalışması nedeniyle 5 Mart 2024 tarihinde Çarşamba günü 12:00-15:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 05/03/2025 12:00

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