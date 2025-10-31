Bursa BUSKİ su kesintisi! 31 Ekim-1 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 31 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 31 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Karabalçık Mahallesi ve çevresinde, arıza çalışması nedeniyle 31 Ekim 2025 tarihinde saat 16.20 ile 17.30 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Çalışmanın planlanan başlangıç saati 16.20, bitiş saati ise 17.30'dur.