Bursa BUSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey - Ekmekçi Mahallesi

Karacabey İlçesi Ekmekçi Mahallesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 15.00 ile 20.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi -İsmetiye Mahallesi

Osmangazi İlçesi C4 K alt bölgesinde bulunan İsmetiye Mahallesi İstasyon Sokak ve civarında, arıza çalışmaları nedeniyle 30 Ekim 2025 tarihinde saat 15.10 ile 18.10 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi -Panayır Mahallesi

Osmangazi İlçesi C4 D33 alt bölgesinde bulunan Panayır Mahallesi Yılmaz Sokak ve civarında, arıza çalışması nedeniyle 30 Ekim 2025 tarihinde saat 19.00 ile 22.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım -Vakıf Mahallesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçesi Vakıf Mahallesi ve civarında 30 Ekim 2025 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.