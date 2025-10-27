Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey-Drama Bölgesi

Planlanan başlangıç tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi, saat 15.30

Planlanan bitiş tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi, saat 18.00

Kesim tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi, saat 15.30

Açıklama: Karacabey ilçesinin Drama, Runguçpaşa, Abdullahpaşa, Selimiye ve Garipçe mahallelerinde UEDAŞ kaynaklı arıza nedeniyle 27 Ekim 2025 Pazartesi günü 15.30 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Yıldırım-Vakıf Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 28 Ekim 2025 Salı, saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 28 Ekim 2025 Salı, saat 18.00

Kesim tarihi: 28 Ekim 2025 Salı, saat 09.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi ve çevresinde 28 Ekim 2025 Salı günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın tedbirli olmaları rica olunur.