Bursa BUSKİ su kesintisi! 16-17 Haziran Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 16 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 16 Haziran su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

KARACABEY

SUBAŞI

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/06/2025 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/06/2025 17:00

Kesim Tarihi: 16/06/2025 10:00

Açıklama: Karacabey İlçesi Subaşı Mahallesinde şebeke çalışması nedeniyle 16.06.2025 tarihinde Pazartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

NİLÜFER

ÇAMLICA

Planlanan Başlangıç Tarihi: 16/06/2025 08:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 16/06/2025 18:00

Kesim Tarihi: 16/06/2025 08:30

Açıklama: NİLÜFER İLÇESİ; C2 _ B _ 22 Alt Bölgesinde Bulunan, Çamlıca Mahallesi ATA Caddesi ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 16.06.2025 tarihinde 08:30 ile 18:00 saatleri arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.