Bursa BUSKİ su kesintisi! 13-14 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 13 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 13 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

GEMLİK – Kurşunlu

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 10.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 16.00

Kesim tarihi: 13.11.2025 10.00

Açıklama: Kurşunlu deposunda meydana gelen arıza nedeniyle bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.

İNEGÖL – Cuma Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 17.11.2025 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 17.11.2025 18.00

Kesim tarihi: 17.11.2025 09.00

Açıklama: Cuma Mahallesi, Yenice Mahallesi ve Ağaç İşleri bölgesinde ana hat arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

İNEGÖL – Ertuğrulgazi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 06.11.2025 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 16.11.2025 18.00

Kesim tarihi: 06.11.2025 09.00

Açıklama: BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki İlim, Anıl, Zorlu, Derican ve Işın sokakları ile Bülbül Caddesi ve civarında 6–16 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KARACABEY – Doğla Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 10.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 16.00

Kesim tarihi: 13.11.2025 10.00

Açıklama: Doğla Mahallesi'nde depo temizliği nedeniyle 13 Kasım 2025 Perşembe günü 10.00–16.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

KARACABEY – Ekmekçi Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 15.00

Planlanan bitiş tarihi: 12.11.2025 17.30

Kesim tarihi: 12.11.2025 15.00

Açıklama: Ekmekçi Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle 12 Kasım 2025 Çarşamba günü 15.00–17.30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

KARACABEY – Gölecik ve bağlı mahalleler

Planlanan başlangıç tarihi: 12.11.2025 19.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 10.00

Kesim tarihi: 12.11.2025 19.00

Açıklama: Su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa, Beylik, Ovaesemen, Sazlıca, Ovahamidiye, Harmanlı, Hayırlar ve Kıranlar mahallelerinde 12 Kasım 2025 Çarşamba günü su kesintisi yaşanabilir.

MUSTAFAKEMALPAŞA – Hamzabey ve çevresi

Planlanan başlangıç tarihi: 11.11.2025 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 24.11.2025 18.00

Kesim tarihi: 11.11.2025 09.00

Açıklama: BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalar nedeniyle Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarında 11–24 Kasım 2025 tarihleri arasında 09.00–18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

NİLÜFER – Doğanköy Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 19.00

Kesim tarihi: 13.11.2025 09.00

Açıklama: BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle Doğanköy Mahallesi ve civarında 13 Kasım 2025 tarihinde 09.00–19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ – Seçköy Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 14.20

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 16.20

Kesim tarihi: 13.11.2025 16.20

Açıklama: Seçköy Mahallesi Köy İçi Yolu ve civarında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Kasım 2025 tarihinde 14.20–16.20 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

OSMANGAZİ – Veysel Karani Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 18.00

Kesim tarihi: 13.11.2025 09.00

Açıklama: BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Veysel Karani Mahallesi ve civarında 13 Kasım 2025 tarihinde 09.00–18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

YILDIRIM – Yavuzselim Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 13.11.2025 15.15

Planlanan bitiş tarihi: 13.11.2025 17.00

Kesim tarihi: 13.11.2025 15.15

Açıklama: Yavuzselim Mahallesi 15. Yıldız Sokak ve civarında, C3 D16 alt bölgesindeki arıza çalışması nedeniyle 13 Kasım 2025 tarihinde 15.15–17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

