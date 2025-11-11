Haberler

Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Kasım Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Kasım su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

İnegöl

Mahalle: Ertuğrulgazi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 06.11.2025 - 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 16.11.2025 - 18:00

Kesim Tarihi: 06.11.2025 - 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi İlim, Anıl, Zorlu, Derican, Işın sokakları ile Bülbül Caddesi ve çevresinde 6 Kasım ile 16 Kasım tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olmaları rica olunur.

Mustafakemalpaşa

Mahalle: Hamzabey ve çevresi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11.11.2025 - 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24.11.2025 - 18:00

Kesim Tarihi: 11.11.2025 - 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar nedeniyle, Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey, Atariye, Viraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey mahalleleri civarındaki çeşitli cadde ve sokaklarda 11 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında 09.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Osmangazi

Mahalle: Tayakadın ve çevresi

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11.11.2025 - 10:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 11.11.2025 - 17:00

Kesim Tarihi: 11.11.2025 - 10:00

Açıklama: Osmangazi ilçesi C2_D05 alt bölgesinde bulunan Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi, Kiremitçi Mahallesi, Doğanbey Mahallesi, Hacıilyas Mahallesi, Demirtaşpaşa Mahallesi ve Sakarya Mahallesi'nin bir kısmında arıza çalışmaları nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Yıldırım

Mahalle: Mollaarap

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11.11.2025 - 15:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 11.11.2025 - 21:00

Kesim Tarihi: 11.11.2025 - 15:30

Açıklama: Yıldırım ilçesi G4_C alt bölgesinde bulunan Mollaarap Mahallesi 15 Bahçe Sokak ve çevresinde, arıza çalışmaları nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde 15.30 ile 18.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
