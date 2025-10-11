Bursa BUSKİ su kesintisi! 11-12 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 11 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Yıldırım (Vakıf Mahallesi)

11 Ekim 2025 tarihinde saat 15.20 ile 17.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Arıza çalışması

Açıklama: Yıldırım ilçesi C4_K_Vakıf alt bölgesinde bulunan Vakıf Mahallesi Turan Sokak ve çevresinde yapılacak arıza çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.