Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Karacabey -Ekmekçi Mahallesi

Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 12.00

Kesinti Bitişi: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 17.00

Kesinti Nedeni: Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan kanal çalışmaları sırasında şebeke hattının zarar görmesi

Açıklama: Karacabey ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde DSİ tarafından yürütülen kanal çalışmaları sırasında şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Karacabey - Karakoca Mahallesi ve Çevresi

Etkilenen Mahalleler: Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar, Hürriyet

Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 17.00

Kesinti Bitişi: 11 Ekim 2025 Cumartesi, saat 05.00

Kesinti Nedeni: Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının düşmesi sonucu su tasarrufu amacıyla alınan önlem

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından iklim değişikliğine bağlı kuraklık sebebiyle su kaynaklarının azalması nedeniyle Karacabey ilçesine bağlı mahallelerde 10 Ekim 2025 Cuma günü 17.00 ile 11 Ekim 2025 Cumartesi günü 05.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer - Balat Mahallesi

Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 12.30

Kesinti Bitişi: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 14.30

Kesinti Nedeni: Arıza çalışması

Açıklama: Nilüfer ilçesi C4_B36 alt bölgesinde bulunan Balat Mahallesi Ahi Evran Caddesi ve çevresinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen arıza çalışması nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

Osmangazi -Yunuseli Mahallesi

Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 12.40

Kesinti Bitişi: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 13.40

Kesinti Nedeni: Arıza çalışması

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_B22 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi Biladiyunus Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde 12.40 ile 13.40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.