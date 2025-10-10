Bursa BUSKİ su kesintisi! 10-11 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ekim Bursa su kesintisi saatleri...
Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Ekim su kesintisi saatleri...
BURSA SU KESİNTİSİ
Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:
Karacabey -Ekmekçi Mahallesi
Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 12.00
Kesinti Bitişi: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 17.00
Kesinti Nedeni: Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan kanal çalışmaları sırasında şebeke hattının zarar görmesi
Açıklama: Karacabey ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde DSİ tarafından yürütülen kanal çalışmaları sırasında şebeke hattında meydana gelen hasar nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde 12.00 ile 17.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
Karacabey - Karakoca Mahallesi ve Çevresi
Etkilenen Mahalleler: Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar, Hürriyet
Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 17.00
Kesinti Bitişi: 11 Ekim 2025 Cumartesi, saat 05.00
Kesinti Nedeni: Kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının düşmesi sonucu su tasarrufu amacıyla alınan önlem
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından iklim değişikliğine bağlı kuraklık sebebiyle su kaynaklarının azalması nedeniyle Karacabey ilçesine bağlı mahallelerde 10 Ekim 2025 Cuma günü 17.00 ile 11 Ekim 2025 Cumartesi günü 05.00 saatleri arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır.
Nilüfer - Balat Mahallesi
Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 12.30
Kesinti Bitişi: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 14.30
Kesinti Nedeni: Arıza çalışması
Açıklama: Nilüfer ilçesi C4_B36 alt bölgesinde bulunan Balat Mahallesi Ahi Evran Caddesi ve çevresinde İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen arıza çalışması nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi -Yunuseli Mahallesi
Kesinti Başlangıcı: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 12.40
Kesinti Bitişi: 10 Ekim 2025 Cuma, saat 13.40
Kesinti Nedeni: Arıza çalışması
Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_B22 alt bölgesinde bulunan Yunuseli Mahallesi Biladiyunus Caddesi ve çevresinde meydana gelen arıza nedeniyle 10 Ekim 2025 tarihinde 12.40 ile 13.40 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.