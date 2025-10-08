Bursa BUSKİ planlı su kesintisi 8-9 Ekim: Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek, su kesintisi kaç saat sürecek?

Bursa'da su kesintisi planları, vatandaşları şimdiden hazırlıklı olmaya davet ediyor. BUSKİ tarafından yapılan duyurulara göre, şehrin farklı bölgelerinde 1–9 Ekim tarihleri arasında kademeli su kesintileri uygulanacak. Kesintiler hem günlük hayatı hem de iş yaşamını doğrudan etkileyecek. Bu nedenle özellikle A ve B grubu programları hakkında bilgi sahibi olmak önem taşıyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Su kesintisi kaç saat sürecek? Bursa BUSKİ su kesintisine dair detaylar haberimizde...

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 8-9 EKİM

BUSKİ, Bursa genelinde su dağıtımında sürdürülen bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle kısıtlı süreli kesintiler planladı. Kesintilerin amacı, mevcut şebeke sistemindeki basınç sorunlarını gidermek, hat yenileme çalışmalarını tamamlamak ve uzun vadeli su güvenliğini sağlamak.





BURSA BUSKİ PLANLI SU KESİNTİSİ PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

A GRUBU SU KESİNTİSİ TARİHLERİ VE SÜRESİ

1 Ekim 2025 (Çarşamba) 17:00 – 2 Ekim 05:00

4 Ekim 2025 (Cumartesi) 17:00 – 5 Ekim 05:00

7 Ekim 2025 (Salı) 17:00 – 8 Ekim 05:00

A GRUBU ETKİLENEN İLÇELER & MAHALLELER:

Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey ilçelerindeki birçok mahalle, planlanan su kesintilerinden doğrudan etkilenecek.

B GRUBU SU KESİNTİSİ TARİHLERİ VE SÜRESİ

2 Ekim 2025 (Perşembe) 17:00 – 3 Ekim 05:00

5 Ekim 2025 (Pazar) 17:00 – 6 Ekim 05:00

8 Ekim 2025 (Çarşamba) 17:00 – 9 Ekim 05:00

B Grubu kesintileri, A Grubu kesintilerinden farklı olarak diğer mahallelerde uygulanacak. Her iki grup da aynı saat diliminde, akşam 17:00'de başlayıp ertesi sabah 05:00'te sona erecek şekilde planlanmış.

BURSA'DA SULAR SAAT KAÇTA GELECEK?

Su kesintileri sırasında vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri "Bursa'da sular saat kaçta gelecek?" sorusu. BUSKİ'nin açıkladığı programa göre her kesinti 12 saat sürecek ve kesinti saatleri sabit.

Kesintiler 17:00'de başlıyor ve 05:00'te sona eriyor.

Bu nedenle su, kesintinin sona erdiği 05:00 sonrası itibariyle yeniden verilmeye başlanacak.

Bu bilgiler ışığında vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını kesinti saatlerine göre planlayabilir, su depolama ve kullanımını buna göre organize edebilir. Özellikle A ve B grubu kesintileri birbirini takip ettiği için mahalle sakinlerinin dikkatli olması öneriliyor.

BURSA'DA SU KESİNTİSİ KAÇ SAAT SÜRECEK?

Planlanan kesintilerin süresi, hem günlük yaşamı hem de işletmeleri doğrudan etkiliyor. Bursa'daki su kesintileri:

Her kesinti 12 saat sürecek.

A ve B grubu programları, farklı tarihlerde ve mahallelerde uygulanacak.

Toplamda 1–9 Ekim tarihleri arasında kesintiler, şehir genelinde planlı ve kademeli bir şekilde ilerleyecek.

Bu süre, BUSKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlaması için kritik önem taşıyor. Kesintiler sırasında vatandaşların su kullanımını minimize etmesi, hem çalışma verimliliğini artıracak hem de olası arızaların önüne geçilmesini sağlayacak.