Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü son günlerine n çok merak edilen filmleri arasına girdi. Film hakkında detaylar merak edilmeye başlarken filmin nerede yayınlandığı araştırıldı. Peki, Bursa Bülbülü sinemada yok mu? Bursa Bülbülü hangi platformda yayınlanıyor?

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Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü hakkında detaylar araştırılıyor. Filmin kadrosu ve oyuncuları merak konusu Bursa Bülbülü sinemada yok mu? Bursa Bülbülü hangi platformda yayınlanıyor gibi konular araştırıldı.

BURSA BÜLBÜLÜ SİNEMADA YOK MU??

Bursa Bülbülü filminin büyük bir kısmı Edremit'te çekildi. Doğal güzellikleri ve temiz sahilleriyle meşhur Edremit film ile bir kez daha gündeme geldi.

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

Bursa Bülbülü Disney + platformunda yayınlanıyor.