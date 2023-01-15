Ünlü komedyen Ata Demirer'in Bursa Bülbülü adlı yeni filmi uzun zamandır merakla bekleniyordu. Tanıtım videoları yayınlanan film oldukça dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde filmin galası düzenlenmişti ve yayın günü beklenmeye başlanmıştı. Peki, Bursa Bülbülü ne zaman çıkacak? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, konusu ne?

Ünlü komedyen Ata Demirer, yeni filmi Bursa Bülbülü için hayranlarını heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Demirer, uzun zamandır merakla beklenen Bursa Bülbülü yayınlandığını açıkladı. Peki, Bursa Bülbülü ne zaman çıkacak? Bursa Bülbülü oyuncuları kimler, konusu ne? İşte detaylar haberimizde...

BURSA BÜLBÜLÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü Disney+'da 13 Ocak tarihinde yayınlandı. Sinemada gösterimi ise olmayacak. Yalnızca bu platform üzerinden izlenebilecek. İzlemek için ise platforma üyeliğinizin bulunması gerekiyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuçcuoğlu

Melek Baykal

Erkan Can

Celil Nalçakan

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Bedir Bedir

Toygan Avanoğlu ve daha birçok isim bulunuyor.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NE?

Senaristliği Ata Demirer'e ait olan Bursa Bülbülü filminde en büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz'in hikayesi anlatılır. Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Taşkın'la tanışan Cengiz'in hayatı bir anda değişir.

Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler.

BURSA BÜLBÜLÜ YAYINLANDI MI, NEREDE YAYINLANDI?

Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü Disney+'da 13 Ocak tarihinde yayınlandı. Sinemada gösterimi ise olmayacak. Yalnızca bu platform üzerinden izlenebilecek. İzlemek için ise platforma üyeliğinizin bulunması gerekiyor.