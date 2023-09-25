Ata Demirer'in senaryosuna imza attığı Bursa Bülbülü filmi ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Bursa Bülbülü, yılın başlarında Disney Plus'ta yayınlanmıştı. Ayrıca, Bursa Bülbülü filmi sinemalarda yayınlanacağı açıklandı. Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu gündeme geliyor. Peki, Bursa Bülbülü filmi ne zaman vizyona girecek? Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler?

Bursa Bülbülü filmi ne zaman vizyona girecek ve Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler olduğu merak ediliyor. Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu; Rengarenk kadrosu, albümü satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle Bursa Bülbülü dizisi ne zaman vizyona gireceği gündeme geliyor. Bursa Bülbülü filmi ne zaman vizyona girecek? Bursa Bülbülü filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? Detaylar haberimizdedir…

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hakan Algül'ün yönetmen koltuğunda oturduğu; Rengarenk kadrosu, albümü satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikayesiyle Bursa Bülbülü 6 Ekim'de sinemalarda vizyona girecek.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bursa Bülbülü, 13 Ocak 2023 tarihinde Disney+'ta yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği, senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, başrollerinde Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın yer aldığı Türk komedi filmi.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCU KADROSU KİMLER?