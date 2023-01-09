Bursa Bülbülü filmi hangi platformda, sinemalarda yok mu? Bursa Bülbülü Netflix'te var mı, Amazon'da var mı, Disney + da var mı?

Bursa Bülbülü Ata Demirer'in yeni filmidir. Film 13 Ocak'ta Disney +'da olacak. Filmi platformlar üzerinde izlemek isteyenler, Bursa Bülbülü hangi platformda, sadece sinemalarda mı, sinemalarda var mı yok mu? Bursa Bülbülü Netflix'te var mı, Amazon'da var mı, Disney + da var mı? araştırması yapıyor. Peki, Bursa Bülbülü filmi sadece Disney Plus'ta mı, sinemalarda yok mu? Bursa Bülbülü hangi platforma geliyor? İşte detaylar...

Bursa Bülbülü filmini izlemek isteyenler hangi platformda yayınlandığını merak ediyor. Peki, Bursa Bülbülü hangi platformda? Bursa Bülbülü Netflix'te mi, Amazon'da mı, Disney + da mı? İşte bilgiler...

BURSA BÜLBÜLÜ HANGİ PLATFORMDA?

Bursa Bülbülü 13 Ocak 2023 tarihinde Disney + platformunda yayınlanacaktır.

BURSA BÜLBÜLÜ SİNEMALARDA YOK MU?

Evet, Bursa Bülbülü sinemalarda olmayacak. Film Disney+ 'da yayınlanacaktır. Disney Plus uygulamasından filmi 13 Ocak 2023'te izleyebilirsiniz.

BURSA BÜLBÜLÜ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bursa Bülbülü filmi 13 Ocak 2023 Cuma günü Disney+ 'da yayınlanacak.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın döneminin ünlü bestekarı olan Şerafettin'in bestesi ile kasetinin için bir çıkış yapacağını düşünür. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.