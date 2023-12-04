Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü son günlerine en çok merak edilen filmleri arasına girdi. Film hakkında merak edilenler arasında ise filmin dikkat çeken karakteri Arzu oldu. Filmi izleyenler arama motorlarında Bursa Bülbülü Arzu kim? Bursa Bülbülü Arzu'yu kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir? sorularını araştırıyor.

Bursa Bülbülü Arzu kim? Bursa Bülbülü Arzu'yu kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?

Ünlü komedyen Ata Demirer'in Bursa Bülbülü adlı yeni filmi uzun zamandır merakla bekleniyordu. Tanıtım videoları yayınlanan film oldukça dikkat çekmişti. Merak edilenler arasında ise Bursa Bülbülü filminin karakteri olan Arzu'nun kim olduğu oldu. Peki, Bursa Bülbülü Arzu kim? Bursa Bülbülü Arzu'yu kim canlandırıyor? Özge Özacar kimdir?

BURSA BÜLBÜLÜ ARZU KİM?

Bursa Bülbülü filminde Arzu karakterini Özge Özacar canlandırıyor.

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Özge Özacar, 1,64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.