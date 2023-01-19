Bursa Bülbül filmi konusu nedir? Bursa Bülbül filiminin oyuncuları kimler?

Ünlü komedyen, oyuncu, yapımcı Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü izleyicilerin karşısına çıktı ve büyük beğen topladı. Filimin vizyona girmesinin ardından Bursa bülbül filiminin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Bursa bülbül filiminin oyuncuları kimler? Bursa bülbül filiminin konusu nedir? Bursa bülbül filimi nerede çekildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

13 Ocak 2023 tarihi itibariyle Disney Plus'ta yayımlanan Bursa Bülbülü filmi hakkında merak edilenlerin artmasının ardından filmin konusu, oyuncu kadrosu da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki Bursa bülbül filiminin oyuncuları kimler? Bursa bülbül filiminin konusu nedir? Bursa bülbül filimi nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

BURSA BÜLBÜL FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin çekimlerine başlanıldığı andan itibaren ilk görüntülerden yola çıkılarak film hakkında merak edilenlerin de artması sağlanmıştı. Konusu da son derece merak edilen bu filmin konusunun, "Cengiz, iyi bir çıkış yapmak için dönemin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesini kullanmanın iyi bir fikir olduğunu düşünür. Cengiz bu amaç doğrultusunda ağabeyinden borç alır. Elbette bu süreç herkesin düşündüğü kadar kolay değildir. Kaset çıkarma süresince Cengiz'i, Taşkın'ı ve Taşkın'ın kardeşi Arzu'yu birbirinden şanssız olaylar bekler." şeklinde olduğu açıkladı.

BURSA BÜLBÜL FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü filminin büyük bir kısmı Erdek'te çekildi. Doğal güzellikleri beğeni toplayan Erdek fil çekimi sonrası seyircilerin ilgi odağı oldu.

BURSA BÜLBÜL FİLİMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Ata Demirel'in üstendiği Bursa bülbülü filiminin oyuncu kadrosunda birebirden değerli isimler yer arıyor. İşte Bursa Bülbülü filiminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuçcuoğlu

Melek Baykal

Erkan Can

Celil Nalçakan

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Bedir Bedir

Toygan Avanoğlu