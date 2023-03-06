Bursa Belediyesi hangi partiden? Bursa Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden?

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BURSA BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Bursa Belediye Başkanlığını Alinur Aktaş yapıyor.

BURSABELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970, Bursa / İnegöl doğumlu olan Aktaş; ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiLisansüstü Eğitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir'dir.

Mobilya sektöründe uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra ortakları ile birlikte kurduğu mobilya firmasıyla ticari hayata atılmıştır. Aktif ticaretine inşaat-yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren şirketinde devam etmektedir.

2002 yılında AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatı başlamış, ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. Ekonomi, ticaret, turizm, sanayi, eğitim, spor, alt ve üst yapı çalışmalarındaki vizyon projeleri ve marka şehir hedefiyle 3 dönem boyunca Belediye Başkanlığı görevini başarıyla sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle birçok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilmiş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Alinur Aktaş aynı zamanda Bursa Turizm Tanıtma Birliği ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı'dır.

İngilizce ve Arapça bilen Aktaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.