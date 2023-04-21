21 Nisan'da kutlanacak olan Ramazan Bayramının başlaması ile birlikte arama motorlarında Bursa bayramda ulaşım ücretsiz mi? Sorusu araştırılmakta. Genellikle resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle vatandaşlar tarafından bugün toplu taşımanın ücretli mi, ücretsiz mi sorusu merak konusu oldu. Peki, Bursa bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bursa'da bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

BURSA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Bursa'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü şehir içi toplu taşıma herkese ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin kentte huzurlu bir bayram yaşanması adına yapılan çalışmalar çerçevesinde Kent Meydanı'ndaki otobüs durağından arife günü ile bayramın 3 günü boyunca, 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak Hamitler Kent Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferleri hizmet verecek. Hamitler'e ulaşımı sağlayan bu otobüs, Kent Meydanı, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu, Yeni Mudanya Yolu, Filament Kavşağı, Kavaklı ve Albayrak caddeleri üzerinden Hamitler'e ulaşacak ve dönüş aynı istikametten olacak.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini rahatlıkla yapabilmeleri amacıyla Emek Metro İstasyonu'ndan Hasköy Kent Mezarlığı'na da arife ve bayram günleri boyunca ücretsiz ulaşım sağlanacak. 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak Hasköy Mezarlığı'na ulaşımı sağlayacak bu otobüs de Emek İstasyonu, Korupark Kavşağı, Mudanya Yolu, Bademli Kavşağı, Hasköy ve Hasköy Mezarlığı güzergahını takip edecek.

Yine Kestel Metro İstasyonu'ndan Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na da arife ve bayram günleri boyunca 10.15 ile 18.30 saatleri arasında, saatte bir karşılıklı olarak ücretsiz ulaşım sağlayacak.Otobüsler gidiş istikametinde güzergah üzerindeki duraklarda sadece yolcu alacak, indirme yapmayacak. Aynı şekilde dönüş istikametinde de sadece yolcu indirmesi yapılacak.Bunun yanında 21 Nisan Cuma günü kent içi toplu taşıma herkese, 23 Nisan Pazar günü ise öğrencilere ücretsiz olacak.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar