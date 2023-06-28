Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı açıklama ile birlikte Bursa bayramda ulaşım ücretsiz mi? sorusunu yanıtladı. Böylece bayramda toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Bursa bayramda ulaşım ücretsiz mi? Bugün Bursa'da toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Haziran Bursa'da toplu taşıma bedava mı?

BURSA BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ile birlikte merak edilen soruyu yanıtladı. İşte Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş'ın paylaşımı;

"Kıymetli hemşehrilerim,

Siz sevdiklerinize kolayca ulaşın diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz.??

Ayrıca Arefe günü itibariyle bayramın 4 günü de 10.15 ile 18.30 arası mezarlıklara ücretsiz bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Hayırlı bayramlar...O?"