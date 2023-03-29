Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı yüzde kaç? 29 Mart Bursa baraj doluluk oranları güncel!

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda oldukça az miktarda su kaldı. Peki, Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı merak ediliyor. İşte, Bursa baraj doluluk oranı 2023! 29 Mart Bursa baraj doluluk oranları güncel!

Bursa baraj doluluk oranları! Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi verileri ve baraj doluluk oranları birebir olarak vatandaşlar ile paylaşılıyor. Bu sayede merak edilmekte olan veriler, internet üzerinden kolay bir şekilde elde ediliyor. Peki, Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı merak ediliyor. İşte, Bursa baraj doluluk oranı 2023 29 Mart Bursa baraj doluluk oranları güncel! Bilgileri...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

29 Mart Perşembe günü Nilüfer ve Doğancı Barajı için BUSKİ tarafından bildirilen doluluk oranı şu şekilde;

Bursa'da, kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 44 olurken, Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu nedenle Bursa'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından konuya ilişkin detaylar merak ediliyor ve anlık olarak takip ediliyor.