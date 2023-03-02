Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Peki, Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı merak ediliyor. İşte, Bursa baraj doluluk oranı 2023!

Bursa baraj doluluk oranları! Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Peki, Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı merak ediliyor. İşte, Bursa baraj doluluk oranı 2023 bilgileri...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

2 Mart Perşembe günü Nilüfer ve Doğancı Barajı için BUSKİ tarafından bildirilen doluluk oranı şu şekide;

Bursa'da, kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24 olurken, Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviyeye indi.