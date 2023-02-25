Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı yüzde kaç?

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Peki, Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı merak ediliyor. İşte, Bursa baraj doluluk oranı 2023!

Bursa baraj doluluk oranları! Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) internet sitesinde yer alan verilere göre, günlük su tüketimi ortalama 400 bin metreküp olan kentteki Doğancı Barajı'nda 7 milyon 575 bin metreküp su kaldı. Peki, Bursa baraj doluluk oranları! Nilüfer, Doğancı Barajı doluluk oranı merak ediliyor. İşte, Bursa baraj doluluk oranı 2023 bilgileri...

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Bursa'da, kentin içme suyu kaynağı olan Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, yüzde 24 olurken, Nilüfer Barajı'nda ise neredeyse su kalmadı. Doğancı Barajı'nın doluluk oranı, kurulduğu 1983'ten bu yana en düşük seviyeye indi. İşte Nilüfer Barajı ve Doğancı Barajı'nın son 10 günlük baraj doluluk oranı;

DOĞANCI BARAJI DOLULUK ORANI

Doğancı Barajı, kurulduğu 1983 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Tedbir olarak BUSKİ tarafından kentteki her abonenin cep telefonuna su tasarrufu yapmaları yönünde uyarı mesajı gönderildi. Ayrıca kentin birçok noktasındaki reklam panolarında su tasarrufu yapılması konusunda uyarı yazıları yer aldı.

NİLÜFER BARAJI DOLULUK ORANI

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, "Maalesef bu sene küresel iklim değişikliğinden bölgemiz de etkilendi. Barajlarımız şu anda BUSKİ'nin kuruluş tarihinden bu yana en düşük seviyesinde. Nilüfer Barajı'nda şu anda suyumuz kalmadı. Doğancı Barajı'nda da yüzde 24 seviyesinde su bulunuyor. Bu seviyeye gelmelerine üzülüyoruz. Uludağ'da geçtiğimiz günlerde başlayan kar yağışıyla bu seviyelerin normale gelmesini umut ediyoruz ancak bugün için üzüntümüz fazla. Su seviyelerinin düşmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Bursa halkına suyu tasarruflu kullanmaları konusunda bir çağrıda bulunduk. Abonelerimizin telefonlarına SMS gönderdik. Su faturalarına da tasarruf konusunda bir uyarı metni yazdık. Vatandaşlarımızdan destek ve katkı bekliyoruz. İnşallah bu çağrımıza uyacaklarını düşünüyoruz. Bugüne kadar Bursa'mızı bir kez bile susuz bırakmadık. İnşallah bundan sonra da kalmayacaktır." dedi.