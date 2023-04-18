Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Bursa bayram namazı hangi gün?

21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Ramazan Bayramı 1. günü Bayram Namazı kılınacaktır. Bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bu sene Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Sabah saat kaçta namaz kılınacak? Bursa'da Bayram namazı ne zaman, saat kaçta?

Çanakkale 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Çanakkale'de Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Çanakkale bayram namazı hangi gün?

Mübarek Ramazan bayramının ilk günü bayram namazını eda edeceğiz. Bayram namazı vakti ilden ile değişiklik göstermektedir. Peki Bursa'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da bayram namazı ne zaman? Bayram namazı sabah namazından sonra mı kılınır? Bayram namazı vakitleri haberimizde...

BURSA'DA RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

21 Nisan 2023 Cuma günü Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Diyanet'in paylaşımına göre Bursa'da bayram namazı saat 06:49 'da kılınacaktır.

Bursa Bayram Namazı Saati : 06:49

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BAYRAM NAMAZI FARZ MI?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesi din görevlileri namazın nasıl kılınacağı ve nasıl niyet edileceği hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı toplamda 2 rekattan oluşur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Müezzin kayyım, bayram namazına nasıl niyet edileceği konusunda cemaati bilgilendirir. Niyet edilirken , hangi bayramın namazı olduğu belirtilir.

"Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama."