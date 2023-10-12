Yüksek öğrenim öğrencilerinin heyecanla beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Bu kapsamda ilk defa başvuru yapacak olan kişiler Burs ve öğrenim kredisi başvurusu geri ödemeli mi? Sorusunu merak etti. Peki, Burs ve öğrenim kredisi başvurusu geri ödemeli mi? KYK bursu geri ödemeli mi?

Burs ve öğrenim kredisi başvurusunun geri ödemeli olup, olmadığı ilk defa başvuruda bulunacak olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu. Bu nedenle konuya ilişkin detaylar internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Burs ve öğrenim kredisi başvurusu geri ödemeli mi? KYK bursu geri ödemeli mi?

BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURUSU GERİ ÖDEMELİ Mİ?

KYK tarafından sağlanılmakta olan burs için herhangi bir geri ödeme bulunmamaktadır. Öğrenim kredisi, öğretim hayatından sonra belirlenen sürede ödenir. Buna göre öğrenim kredisi geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu belirlenerek daha sonrasında bu ücret talep edilir. Normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonraki ayda geri ödemeler başlamaktadır.

Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.