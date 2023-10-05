Her yıl, Kredi Yurtlar Kurumu'nun öğrencilere sunduğu burs ve öğrenim kredilerinden milyonlarca öğrenci faydalanmaktadır. 2023 yılında öğrencilere aylık 1250 TL olarak belirlenen kredi ve burs ödemeleri, öğrencilerin TC kimlik numaraları sırasına göre her ayın belirli tarihlerinde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır. Peki, Burs kredi başvurusu ne zaman 2024? KYK burs kredi başvuruları ne zaman, başladı mı? İşte detaylar…

Burs kredi başvurusu ne zaman 2024? KYK burs kredi başvuruları ne zaman, başladı mı?

2023 KYK burs başvuruları, bu yıl üniversiteye başlamaya hazırlanan yüz binlerce öğrenci tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla, üniversite yerleşen öğrenciler şimdi de eğitimlerine maddi destek sağlamak amacıyla KYK burs ve kredi başvurularını beklemektedir. Peki, KYK BURS başvurusu ne zaman 2023-2024? KYK burs başvurusu nasıl yapılır 2023? İşte detaylar…

BURS KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN 2024?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Geçtiğimiz gün GSB KYK yurt başvurularının başladığını duyurmuştu. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KYK Yurt odaları

KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz. Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak olup https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu sitesi üzerinden alınıyor.