Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." dedi. Peki, KYK sonuç ekranından yazan Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, burs çıktı mı, çıkmadı mı?

KYK burs neye göre çıkar, kimlere burs verilir? KYK burs neye göre verilir? KYK burs kimlere çıkar?

Burs alabilirsiniz ne demek? Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Bakan Kasapoğlu, 2022/2023 burs ve öğrenim kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kasapoğlu, "KYK burs/kredi sonuçlarınız birazdan e-Devlete yüklenecek." dedi. Peki, KYK sonuç ekranından yazan Burs alabilirsiniz ne demek? KYK burs alabilirsiniz ne demek, burs çıktı mı, çıkmadı mı? İşte detaylar...

BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK?

KYK burs sonuç ekranında burs alabilirsiniz yazıyor ise burs almaya hak kazanmışsınız demektir.

BURS VE KREDİLERE ZAM YAPILDI

Bu hafta başında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilere yönelik müjdeler vermişti. 2023 yılı kredi ve burs miktarlarına zam yaptıklarını belirten Erdoğan, yeni ücretleri paylaşmıştı.

BURS VE KREDİLER NE KADAR OLDU?

Erdoğan, "Lisans öğrencilerinde 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisans için 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için 2.550 liradan 3.750 liraya çıkartıyoruz" dedi.

BURS NEDİR?

Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır.

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?

Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.