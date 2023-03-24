Büro Personeli nedir, ne iş yapar? 4B Bakanlık, üniversite, kamu kuruluşu büro personeli görevler nedir, maaşı ne kadardır?

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BÜRO PERSONELİ NEDİR?

Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfına girer. Şirketlerin büro ya da ofislerinde, günlük işleyişten sorumlu olan kimse ve işlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlayan personel olarak tanımlanır. Şirketin statüsüne göre başvuru alma, bilgisayar girişleri sağlama, günlük yazışmaları ayarlama, arşivleme, raporlama gibi işleri yürütme ve ilgili kuruluşlarla bağlantı kurma gibi işlerden büro personeli sorumlu olur.

BÜRO PERSONELİ NE İŞ YAPAR?

Büro personelleri birçok farklı kurum ve kuruluşlarda görev alır. Çalıştıkları kuruma göre görevleri değişiklik gösterebilir. Bir şirkette büro personeli olacaksanız, firmaya ait günlük işleri düzenleme, evraklarla ilgilenme, bilgisayar başında çalışma gibi görevler de bulunabilirsiniz. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya başladığınızda ise kayıt alma, başvuru kabul etme, müşteri ya da bireylerin işlemlerini yerine getirme gibi görevleri bulunuyor.

BÜRO PERSONELİ MAAŞI NE KADAR?

Büro personeli maaşı görev aldığı kuruluşa göre değişiklik göstermektedir.