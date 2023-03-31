Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Burnley - Sunderland maçı nereden izlenir, link var mı?

Bugün İngiltere Championship maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Burnley - Sunderland maçı oldu. Futbol severler Burnley - Sunderland maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Burnley - Sunderland maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...