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Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Burnley - Sunderland maçı nereden izlenir, link var mı?

Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Burnley - Sunderland maçı nereden izlenir, link var mı?

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Bugün İngiltere Championship maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Burnley - Sunderland maçı oldu. Futbol severler Burnley - Sunderland maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Burnley - Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Burnley - Sunderland maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? Burnley - Sunderland maçı nerede oynanacak? Burnley - Sunderland maçının canlı izleme linki var mı? Burnley - Sunderland hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?

Burnley - Sunderland İngiltere Championship maçı 31 Mart Cuma 2023 tarihinde yani bugün 22:00 'da başlayacak.

Burnley - Sunderland maçını Bilyoner TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maç, Burnley'da, Turf Moor Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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